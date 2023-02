Ukraine-Krieg: Was tun?

Frau Stephanie Pack-Homolka schreibt: "Der Wunsch nach Frieden ist grundrichtig" (SN, 27. 2.), womit sie natürlich vollkommen recht hat. Ich kenne ja nur einen Menschen auf dieser Welt, der sich Krieg wünscht und das ist Wladimir Putin.

Das von den Damen Wagenknecht und Schwarzer in Deutschland angestoßene

"Manifest für den Frieden" geht auch in die Richtung des Artikels, aber den

Frieden kann man leider nicht herbeizaubern, wie mit dem Zauberstab einer

guten Fee. Es geht - so befürchte ich - um den sprichwörtlichen Gordischen Knoten.

Es gibt nämlich ein Narrativ und das sagt folgendes: Wenn Russland des Krieg

beendet, dann hat Russland den Krieg gewonnen und wenn die Ukraine den

Krieg beendet, dann hat die Ukraine den Krieg verloren.

Was tun sprach Zeus, die Götter sind besoffen!







Josef Blank, 5061 Elsbethen