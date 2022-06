Ukraine muss beitrittsfähig werden

Nach den ausgezeichneten und informativen Ausführungen von Sylvia Wörgetter im Leitartikel in den SN vom 18.6. empfahl die EU-Kommission am Freitag erwartungsgemäß, der Ukraine den Status eines EU-Beitrittskandidaten zu geben. Und wenn alles glatt geht, dann werden die Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfel kommende Woche genau dafür grünes Licht geben. Aus meiner Sicht sind die Ausführungen von Sylvia Wörgetter in jeder Hinsicht nachvollziehbar und ich kann ihr aus meiner Sicht voll und ganz Recht geben. Gerade wegen des Krieges muss die Ukraine als souveräner und demokratischer Staat beitrittsfähig erklärt werden." Schließlich hat Putin den Überfall auf die Ukraine empfohlen, um den Drang nach Westen zu brechen. Und es ist erfreulich, dass der Klub der 27 zu einer schnellen und geeinten Reaktion gefunden hat." Offensichtlich läuft die Solidargemeinschaft in Krisenzeiten zur Hochform auf. Dass sich die ÖVP in diesem Zusammenhang in argen Turbulenzen befindet, sollte keinesfalls unerwähnt bleiben. Sämtliche Experten gehen davon aus, dass es mindestens zehn Jahre dauern wird, bis das Beitrittsverfahren abgeschlossen sein wird.





Herbert Stocker, 5020 Salzburg