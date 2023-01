Ukraine - neue Kriegsphase beginnt

Spät, aber doch haben sich die NATO-Staaten entschlossen, rund 250 Kampf- und Schützenpanzer an die Ukraine zu liefern. Das Kraft-Zeit-Raumkalkül spielt im Gefecht eine große Rolle, dabei könnte den ukrainischen Streitkräften die Zeit für die Eingliederung der neuen Waffen davonlaufen.

Jetzt beginnt für die Militärs erst die Arbeit: Ausbildung, Transport in den Einsatzraum, Logistik, Koordinierung und multinationale Absprachen. Laut dem deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius werden bis Ende März die ersten Kampfpanzer Leopard 2 den ukrainischen Streitkräften zur Verfügung stehen. Sind die ukrainischen Offiziere ausgebildet, um die Kampf- und Schützenpanzer im Gefecht der verbundenen Waffen taktisch richtig einzusetzen?

Die Gefahr für mechanisierte Truppen lauert nicht so sehr am Boden, die wirkliche Bedrohung sind Luftangriffe, und hier insbesondere Kamikaze-Drohnen. Daher ist ein Fliegerabwehrschirm über dem Gefechtsfeld dringend notwendig. Eine weitreichende Artillerie ist zur Steilfeuerunterstützung für die Verteidigung und Gegenoffensive erforderlich.





Oberst i.R. Kurt Gärtner, 4600 Wels