Ukraine und Osteuropa: Wie geht es weiter?

Ein Großteil Österreichs ist sich einig, dass der Krieg in der Ukraine schnellstmöglich beendet werden sollte. Den wenigsten ist jedoch bewusst, dass im Falle einer klaren militärischen Entscheidung für eine der Konfliktparteien, es zu massiv unterschiedlichen Zukunftsszenarien für die politische Landschaft Osteuropas kommen kann. Mit dem Durchsetzen Russischer Interessen käme es neben einer Marionettenregierung in Kiew, auch zu einem möglichen Aufschwung aller Putin-freundlichen Parteien, in unseren ohnehin gespalteten Nachbarn. Andererseits eine Weiterführung der bestehenden politischen Verhältnisse in der Ukraine hätte hinsichtlich der Erhaltung demokratischer Institutionen eine Strahlwirkung auf die benachbarten Länder. Welche dieser Optionen eher im Interesse unserer Republik und ihrer Bürger ist, liegt wohl auf der Hand.





Adrian Wengler, 1160 Ottakring