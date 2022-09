Ukraine wünscht sich Leoparden

Seit Monaten weigert sich die deutsche Bundesregierung Kampfpanzer Leopard und Schützenpanzer Marder der Ukraine zu liefern. Wollen die ukrainischen Streitkräfte das russisch besetzte Gebiet zurückerobern, dann brauchen sie Kampfpanzer und Schützenpanzer mit ausreichender Munition. Jede Gegenoffensive wirkt durch Bewegung, Feuer und Schnelligkeit. Alle diese Eigenschaften besitzen Panzer und Panzergrenadiere, sie bilden eine Kampfgemeinschaft. Westliche Militärexperten sind sich einig, hochmoderne Kampfpanzer Leopard mit ihrer Stoßkraft würden die aktuellen ukrainischen Gegenangriffe entscheidend vorantreiben. Es bleibt aber nicht mehr viel Zeit, spätestens ab November wird vermutlich durch eine schlammige Bodenbeschaffenheit in der Ukraine, die Mobilität der Panzer eingeschränkt sein. Das Gefechtsgewicht der russischen Kampfpanzer ist etwas geringer als beim Leopard 2, was bei weichem Boden ein kleiner Vorteil sein könnte. Neben politischen und logistischen Überlegungen dürfte dies der Grund sein, dass Deutschland heuer keine Leopard-Panzer an die Ukraine liefert.





Oberst i.R. Kurt Gärtner, 4600 Wels