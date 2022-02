Ukrainekonflikt: Verlierer und Gewinner

Hauptverlierer eines heißen Konflikts in der Ukraine sind oder wären zweifelsohne die Zivilbevölkerung und die Soldaten aller beteiligten Parteien im betroffenen Gebiet. Der römische Staatsmann Cicero stellte einst die Frage "Cui bono? Wem nützt es?" bei der Beurteilung von politischen Entscheidungen oder Handlungen.

Wem würde also ein Krieg in der Ukraine nützen?

Putin: Er hat sein Ziel wieder mit den Großen an einem Tisch zu sitzen schon erreicht, also wozu Krieg?

Der Ukraine: Keinesfalls, würde sowohl das menschliche Leid als auch die wirtschaftlichen und politischen Konsequenzen am meisten zu spüren bekommen.

Russland: Das unweigerlich härteste, vor allem wirtschaftliche Sanktionen ertragen müsste und das zu einem großen Teil von europäischen Deviseneinnahmen abhängig ist. Allein ca. 40 Prozent der Gasexporte Russlands und der sich daraus ergebenden Einnahmen betreffen Europa. Schon deswegen kann weder Russlands noch Europas einen Krieg wollen.

Europa bzw. die EU: Wirtschaftlich eng mit Russland verbunden und zu einem großen Teil von Rohstofflieferungen aus Russland abhängig. Beispielsweise beim Gas deckt derzeit die EU ca. 40 Prozent ihres Bedarfes aus russischer Förderung, bei Öl waren es 2019 mehr als 25 Prozent. Wer würde diese Ausfälle ersetzen?

China: würde Russland mit seinen fast unerschöpflichen und für China wichtigen Rohstoffe noch näher an sich binden. Das können weder die EU noch die USA wollen.

Die USA: Durch die zu erwartenden Sanktionen kämen die USA als alternativer Lieferant in Frage. Die EU wäre gezwungen zumindest einen Teil der fehlenden russischen Lieferungen durch Gas aus den USA zu ersetzen. Diese haben natürlich ein Interesse ihr, durch Fracking teuer produziertes Öl und Gas auch zu verkaufen. Auch die US-Rüstungsindustrie, die wahrscheinlich lukrative Aufträge der europäischen NATO-Partner zu erwarten hätte, würde nur profitieren.

Zusammenfassend, ich denke auch nachvollziehbar, sehe ich neben den betroffenen Menschen, die Ukraine, Russland und die EU als die Hauptverlierer eines derartigen Krieges und die USA und China eher als Nutznießer.

Möge sich jeder sein eigenes Bild machen.





Stefan Haselwanter, 5071 Wals