Ukrainisches Getreide stört Europas Einheit?

Dass die Europäische Einheit leicht gestört ist, ist nichts Neues. Nun aber stört Getreide die Einheit. Ich glaube, da verstehe ich etwas nicht. Ich dachte immer, die Preise für den Verbraucher bei Brot und Mehl und bei allem, wo Getreide verwendet wird, sind deshalb so hoch, weil die Ukraine kein Getreide mehr liefert, oder zu wenig oder was weiß ich. Und nun liefert die Ukraine doch Getreide!

Da schau her, und auf einmal will man es nicht, weil es die Preise verdirbt und die betroffene Landwirtschaft schreit um Hilfe. Da frage ich mich jetzt wirklich, wie bedeutend die Getreideproduktion in der Ukraine für Europa ist und was es mit den Preissteigerungen bei Getreide abhängigen Produkten auf sich hat. Selbst in Ungarn, Polen, Slowakei ... sind die Preise für Nahrungsmittel stark gestiegen. Das wäre doch die Gelegenheit, die Preise für den Verbraucher wieder herunter zu holen, indem man einen Mischpreis nimmt. Oder ist das Getreide aus der Ukraine lediglich für den Hunger in der Welt gedacht? Oder für den Weltmarkt, die Börsen oder was auch immer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt keiner brauchen kann. Oder werden die europäischen Bürger nach Strich und Faden belogen. Auf alle Fälle ist dieser Artikel (SN vom 19. April) für mich sehr verstörend.

Lydia Forster, 5400 Hallein