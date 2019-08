"Ulysses" ist das lange Zuhören Wert

Trotz anfänglicher Bedenken besuchte ich an einem lauen Sommerabend die Marathonvorlesung (Sechs Stunden, trotzdem Text natürlich auf ein "Best of" verkürzt) des "Ulysses" von James Joyce. Corinna Harfouch und Birgit Minichmayr haben ja bereits den gesamten Text mit vertont, sie haben sich jedoch live noch selbst übertroffen: Auf ihre jeweils eigene Art boten sie einfach genial zu nennende Darstellungen. Volker Bruch brachte die Daedalus-Passagen wie intendiert intellektuell, und Burghart Klaussner begeisterte in den Bloom-Passagen das Publikum restlos. Alle gemeinsam konnten durch ihre insgesamt Ausnahme-Leistung unter der Leitung von Bettina Hering den episch komplexen Sprachwitz des Autoren derart gut herausarbeiten, dass dem zivilisatorischen Fanal "Ulysses" ein bleibendes Denkmal gesetzt wurde - ich habe mich jedenfalls selten so "gekurzweilt". Gratulation!

Stefan Stader, 5082 Grödig