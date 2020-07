Umdenken im Verkehr unerlässlich

Zum Leserbrief "Gefahrenstelle Müllner Steg" von Rudolf Ratzenberger, 21. 7. 2020:

Leider gibt es neben der von Herrn Ratzenberger beschriebenen noch unzählige andere Gefahrenstellen für Fußgänger und Radfahrer in Salzburg. Gummischwellen o. Ä. lösen das Grundproblem nicht: Auf Rad- und Fußwegen müssen viele Menschen um vergleichsweise sehr wenig Platz konkurrieren, während wenige Menschen in raumgreifenden Autos immer noch den weitaus größten Teil des öffentlichen Raums (mautfrei) zugeteilt bekommen. Hier muss endlich auch in Salzburg ein Umdenken einsetzen und gehandelt werden!

Mag. Thomas Schett, 5020 Salzburg