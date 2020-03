Umdenken in vielen Bereichen

In den SN vom 20. März 2020 kündigt Finanzreferent Dr. Stöckl das Verschieben von Großprojekten an. In diesem Zusammenhang bringt uns der Artikel von Zukunftsforscher Matthias Horx zum Nachdenken - wofür uns jetzt genügend Zeit zur Verfügung steht. Er schreibt " . . . Veränderung sozialer Verhaltensformen . . . Krisen wirken vor allem dadurch, dass sie alte Phänomene auflösen, überflüssig machen . . . 2020 wird der CO 2 -Ausstoß der Menschheit zum ersten Mal fallen".

Unter diesen Gesichtspunkten ist auch das reduzierte Mobilitätsbedürfnis, wie Fernreisen, Individualverkehr, Wunsch nach gesunder Luft, nach Lärmreduktion und vieles mehr zu beachten. Das Phänomen Auto wird in der Beachtung stark abnehmen (siehe bereits die schon jetzt abnehmende Zahl der Autobesitzer in Wien), andere Mittel der Fortbewegung werden, auch als Gesundheitsgründen, deutlich zunehmen, die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel wird deutlich zunehmen. Und sie werden zunehmend attraktiver in Richtung Komfort und Preis ("Öffi-Offensive").

Bei Beachtung all dieser Punkte ist es nicht vorstellbar, dass der Ausbau der Altstadtgaragen ein Zukunftsmodell ist. Die eingespartem mehr als 30 Mill. Euro sollen in das Krisenpaket von Herrn Stöckl fließen. Damit soll vor allem den jetzt arbeitslosen Beschäftigten und den kleinen Selbstständigen geholfen werden.







Dietmar Kurz, 5020 Salzburg