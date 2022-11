Umdenken muss bald beginnen

Mit großer Verwunderung habe ich vernommen, dass der erste Einkaufssamstag für den Handel scheinbar besser verlaufen ist als vor Corona. Gleichermaßen hat mich verwundert, dass das Eröffnungsspiel der Fußball WM in Österreich mehr Menschen am Fernseher verfolgten, als dies noch 2018 der Fall war. Als "Babyboomer" habe ich in den späten 70ern und frühen 80ern mitbekommen, dass der Konsument, also jede und jeder, durch sein Verhalten Einfluss auf das Alltägliche nehmen kann. Wenn es uns als Individuum gelingt, mit bewusstem Konsum (sowohl bei Waren als auch beim Einschalten diverser Kanäle) können wir gemeinsam Verbesserungen erzielen. Die Energie dafür ist besser eingesetzt, als wenn wir auf "die da oben" schimpfen, weil "sie" nichts weiter bringen. Der Advent ist doch eine gute Zeit, um mit einem Umdenken zu beginnen.

Klaus Trappmair, 4623 Gunskirchen