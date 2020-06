Umdenkprozess bei Garagen-Ausbau

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann Doktor Haslauer, sehr geehrter Herr Bürgermeister Diplom-Ingenieur Preuner, bezüglich der bevorstehenden Mönchsberggaragen-Erweiterung sollte jetzt ein "Stop" vor dem Baubeginn eine Nachdenkpause einleiten.

Generell frage ich mich, welche Argumente für diesen Garagen-Ausbau (Kosten von nahezu 30 Millionen Euro) in der heutigen Zeit überhaupt noch ins Treffen geführt werden können? Sollte nicht jetzt, da sich die Stadt und das Land Salzburg zur Neuordnung des Verkehrs bekannt haben, ein Umdenkprozess in Gang kommen?

Die Erweiterung damit zu begründen, dass Altstadtbewohner und das Stift St. Peter damit Stellplätze in der Mönchsberggarage erhalten, geht an der Problematik vorbei. Das hätte man in der bestehenden Mönchsberggarage - die Auslastung ist bekanntlich nur zu wenigen Spitzen-Zeiten gegeben - schon längst verwirklichen können.

Dem Individualverkehr mit zusätzlichen Stellplätzen die Fahrt ins historische Zentrum Salzburgs zu ebnen ist ein denkbar schlechter Ansatz und läuft den Plänen zur Stärkung und zum Ausbau des öffentlichen Verkehrs diametral entgegen.



Erwin Krexhammer, 5020 Salzburg