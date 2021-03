Umfrage-Kanzler Kurz

An diesem Wochenende wurde bereits zum siebten Mal am Domplatz in Linz (und auch in mehreren anderen Städten) ein "Protestcamp für MORIA" organisiert, diesmal vom "interkulturellen Begegnungszentrum Arcobaleno". Bei der am Beginn stattfindenden "Mahnwache" mit Berichten über die aktuelle Situation auf der Insel Lesbos und in anderen Flüchtlingslagern Europas solidarisierten sich mehr als 100 Personen mit jenen ca. 20 Unerschütterlichen, die bei dieser Kälte die Nacht in Zelten verbrachten. Von einer Sprecherin wurde die Überzeugung geäußert, dass sich Bundeskanzler Kurz und seine Gefolgsleute mit ihrer sturen Haltung gegen die Aufnahme von unbegleiteten Kindern und Familien aus dem Flüchtlingslager Kara Tepe bereits in der Minderheit befinden. Diese Hoffnung motiviert, diese Aktion fortzusetzen, denn Bundeskanzler Kurz ist ein "Umfrage-Kanzler". Und so werden die "aktuellen Unmenschlichkeiten" (diese alle im Rahmen eines Leserbriefes aufzuzählen ist nicht möglich) bald Geschichte sein. Das ist meine große Hoffnung.





Hans Riedler, 4040 Linz