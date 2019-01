Umgang mit Menschen auf der Flucht

In den "Salzburger Nachrichten" vom 3. 1. 2019 finden sich zwei Beiträge, die nicht besser den Umgang mit Menschen beschreiben könnten, die auf der Flucht sind und bei uns Asyl erbitten.

Der eine findet sich auf der Leserbriefseite, wo uns engagierte Pinzgauer von der Abschiebung eines Afghanen berichten, der sich sehr um Integration bemühte, bereits eine Deutschprüfung abgelegt hatte und sich in einer Katechumengruppe über 1 ½ Jahre intensiv auf Taufe und Firmung vorbereitete. Der Schilderung gemäß wurde er in der Pfarrgemeinde gut aufgenommen, was die Begründung seiner Abschiebung Lügen straft, die da lautete: "Er hat keinerlei soziale Bindungen in Österreich und es gibt keinen Nachweis einer gesicherten und nachhaltigen Integrationsbestrebung."

Die "Verbringung" (nicht mein Deutsch sondern amtliches) nach Kabul erfolgte dann am Tag vor dem Verhandlungstermin vor dem Bundesverwaltungsgericht! Es mag eine solche Vorgehensweise vielleicht sogar von menschenverachtenden Paragraphen formal-juristisch gedeckt sein - ich sehe in ihr (wie hoffentlich andere auch) einen Amtsmissbrauch der auf eine glatte Unwahrheit aufgebaut ist.

Die "Lichtseite" nach all diesen Schatten finde sich in einem Bericht über einen pensionierten Handelskammerjuristen, Herrn Franz Hirnsperger aus Wals-Siezenheim, der im Jahr 2015 zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise gemeinsam mit seiner Frau beschlossen hat, auf seinem Grundstück ein Holzhaus zu bauen, in dem er eine siebenköpfige syrische Flüchtlingsfamilie beherbergt. Darüber hinaus lese ich, dass er drei Mal die Woche als Lehrer Flüchtlinge in der benachbarten Schwarzenbergkaserne unterrichtet hat.

Dieses Ehepaar beweist, dass christliche Nächstenliebe jenen "Nächsten" gilt, die am ehesten der Hilfe bedürfen und dazu gehören nun einmal Menschen, die der Kriegshölle (nur ein paar Flugstunden von uns entfernt) in Syrien entkommen konnten.

Misericordia - die christliche Barmherzigkeit ist mehr als Solidarität, weil sie sich dem "do ut des" ("Ich gebe, damit Du gibst") entzieht und nur der Liebe zu den Menschen entspringt.

Dafür - auch weil sie Beispiel geben - sei dem Ehepaar Hirnsperger Dank gesagt.



Anzeige

Wolfgang Radlegger, 5020 Salzburg