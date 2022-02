Umgangsformen bleiben rau

Zu Andreas Kollers Klartext "Heuchelei als politische Tugend" (SN v. 14. 2.):

Sie haben die politischen Umgangsformen sehr gut dargestellt! Danke dafür. Allerdings sehe ich auch bei den Oppositionsparteien gleiches Verhalten und Benehmen. Ganz ungeniert werden Menschen via vertraulichen Informationen, die ungeachtet von rechtlichen Verstößen und ungeahndet der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, in ihrer Würde und Situation bloßgestellt. Das alles zusammen zeigt ein verabscheuungswürdiges und erschreckendes Sittenbild. Da braucht man sich auch nicht mehr wundern, über die ungehemmten Entgleisungen in Internetforen.

Das Schlimme ist, dass derzeit keine der politischen Personen und Parteien wählbar ist, sofern man sich mit diesen Umgangsformen nicht anfreunden kann und will. Ein trauriges Bild zeigt sich hier. Und auch unser Präsident würde sich schwer tun zu sagen, dass wir so nicht sind!

Angela Rupprecht, 1040 Wien