Umparken für jeden Einkauf?

Eigentlich hätte es ein ganz normaler Einkauf am Freitagabend mit gemütlichem Ausklang werden sollen. Gekommen ist es aber im Nachhinein ganz anders …

Zum Anfang: Für den routinemäßigen Einkauf bei Lidl Salzburg (dieser befindet sich in unserem direkten Wohnbereich) haben meine Frau und ich das Auto am Kundenparkplatz abgestellt.

Wir haben dieses Mal etwas länger gebraucht, weil am kommenden Wochenende bei uns im Haus ein Besuch angesagt war und wir uns überlegt haben, was für diesen Anlass am geeignetsten einzukaufen wäre.

Nach dem Einkauf bei Lidl haben wir noch ein paar zusätzliche Besorgungen in den direkt umliegenden Geschäften gemacht (dm, Apotheke, Bank, Trafik etc.).

Danach waren meine Frau und ich so ermüdet, dass wir beschlossen haben, im Café "Guglhupf" (ebenfalls direkt neben Lidl) noch etwas trinken zu gehen, bevor wir wieder zum Lidl einkaufen gegangen sind, um die noch fehlende Tiefkühlkost einzukaufen. In Summe ist unser Auto nur zirka eine Stunde und 40 Minuten auf dem Lidl-Parkplatz gestanden (Bemerkung: Der Lidl-Parkplatz steht sowieso die ganze Zeit zu zirka 50 Prozent leer!).

Endabrechnung einen Monat später: Zu zahlender Gesamtbetrag von 65 Euro an die Park & Control (Parkraumüberwachung, von Lidl beauftragt) wegen Verstoßes gegen die vor Ort zulässige Höchstparkdauer.

Hat es wirklich Sinn, das Auto auf dem Lidl-Parkplatz zu parken, um das Auto danach ein paar Meter weiter beim dm einzuparken und das Auto anschließend wieder ein paar Meter weiter zum Lidl umzuparken, um die Tiefkühlkost abzuholen? In welcher Welt leben wir eigentlich? Mit Lebensqualität und Ökologie (Luftverschmutzung durch Umparkerei) hat das absolut nichts zu tun!

Es wäre besser, einen Ticket-Parkplatz in diesen Bereichen einzurichten, für den in der ersten Stunde nichts bezahlt werden muss und für den anschließend mit diesem Ticket die darüber hinausgehende Zeit zu bezahlen ist. Das wären dann bei zwei Stunden zirka vier Euro, vielleicht auch acht Euro, aber sicher keine 65 Euro.

Wer hat Lidl diesen Parkplatz mit dieser sinnlosen, übertriebenen Höchstparkdauer überlassen? Jetzt können wir nach dem Einkauf nicht einmal mehr ins Café gehen.

Meine Frau und ich haben uns schon überlegt, woanders einkaufen zu gehen (z. B. in der Shopping Arena Salzburg). Dort gibt es auch mehrere Geschäfte, für die man denselben Parkplatz nutzen kann. Fazit: Lidl wird mit dieser Geschäftsstrategie sicherlich jede Menge Kunden verlieren.

Übrigens: Den Bußgeldbescheid haben wir natürlich sofort überwiesen. Es bleibt uns ja auch nicht wirklich eine Alternative übrig.



Stellungnahme von Lidl:

Wir verstehen den Ärger der Kundschaft. Gleichzeitig beschreibt die Schilderung das Problem, das wir mit den Parkplätzen an diesem Standort hatten, recht gut: Die günstige Lage hat viele Kunden/-innen dazu verleitet, nach dem Lidl-Einkauf weitere Erledigungen zu machen oder sogar Kaffee trinken zu gehen.

Was für diese Kunden/-innen praktisch war, war für andere Kunden/-innen während dieser Zeit ein Ärgernis. Die Parkplätze waren ständig besetzt. Deshalb haben wir die Parkzeit mit einer Stunde begrenzt. Darauf haben wir auch mit einer entsprechenden Beschilderung am Parkplatz hingewiesen. Die Firma Park & Control unterstützt uns dabei und übernimmt die Parkraumüberwachung. Zusätzlich zu einer Stunde Parkzeit wird eine Kulanz von 30 Minuten berücksichtigt.

Die Begrenzung hat zu einer deutlichen Besserung der Situation geführt. Der Vorschlag einer Parkraumbewirtschaftung erscheint auf den ersten Blick als naheliegend und gute Lösung. Als Lebensmittelhändler ist es allerdings unser Kerngeschäft, allen unseren Kunden/-innen einen möglichst einfachen, schnellen und günstigen Einkauf zu ermöglichen. Dies steht der Idee, längeres Parken gegen Gebühr zu ermöglichen, aus genannten Gründen entgegen.



Hartwig Niedermüller, 5020 Salzburg