Umsetzungen statt Forderungen in Form von Sprechblasen

Herr Brigadier Dr. Kainzbauer spricht in seinem Leserbrief von Miliz, Milizverbänden, Miliz als integraler Bestandteil des BH, Trend etc.. Also wir haben bereits in der Gymnasial-Unterstufe gelernt, bevor man eine Diskussion beginnt, sich über folgende Dinge zu einigen: Verwendung der gleichen Sprache und was man unter diversen Ausdrücken versteht. Denn wenn man das nicht tut, kann nichts Positives herauskommen. Manche Offiziere sind derart verliebt in fachspezifische Ausdrücke, evtl. um damit dem Trend folgend Überlegenheit oder mehr (fragliche) Bildung darzustellen, dass sie unverständlich werden. Wenn sie schon von Trend reden, scheint ihnen nicht bewusst zu sein, dass ein Trend nicht die Verfassung aufhebt. Es steht auch in keinem Gesetz, dass man je mehr Lametta die Uniform schmückt, sich umso weniger um die Verfassung scheren muss. Daher Herr Kamerad, lesen Sie doch B-VG Art. 79 (1), da steht wie das Bundesheer aufzubauen ist in gutem Deutsch lesbar. Das Heer besteht (oder sollte) aus einem Teil Berufssoldaten und einem größeren Teil Reservisten (nicht Miliz). Daher interessieren weder "die Miliz", noch "Milizeinheiten" oder irgendein "Trend" zu Jahrhundertbeginn, sondern schlicht nur unser Bundesheer. Nirgendwo steht auch geschrieben, dass Generalstäbler in unserem Staat eine andere Sprache verwenden sollen, selbst wenn man sich bei einem US-Aufenthalt an Englisch so gewöhnt hat. Da keine Erhebung darüber bekannt ist, dürfte kaum jemandem die Meinung einer "Gesamtheit" der Milizverbände bekannt sein und ist das irrelevant. In Zukunft sollte auch nicht interessant sein, was ein Politiker "fordert", sondern was er umsetzt. Der Bundespräsident als dessen Oberbefehlshaber hat lange genug bei der Demontage des Bundesheeres zugesehen - daher bitte jetzt umsetzen, anstatt Forderungen in Form von Sprechblasen abzugeben.



Rudolf Marehard, Hptm i.R., 5400 Hallein