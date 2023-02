Umstieg auf den Obus ist keine Alternative

Sehr geehrter Salzburger Verkehrsverbund!

Als Salzburger, dem der überbordende Individualverkehr in der Stadt Salzburg ein Greuel ist, und der in der tauglichen Zeit des Jahres mit dem Zweirad (Motorroller oder Fahrrad) unterwegs ist, habe ich mich heuer aus Umweltschutzgründen und nicht zuletzt aufgrund der hohen Energiepreise entschlossen, während der für mich zweiraduntauglichen Wintermonate, für den Weg zur Arbeit, nicht wie sonst mein Auto zu verwenden, sondern auf den Obus umzusteigen. Fahrkarte am Smartphone. Meine benutzten Linien sind 5 und 6. Wechsel beim Äußeren Stein. Fahrzeit 24 Minuten nach Itzling Science City. Kein Stau! Keine Parkplatzsuche! Also ziemlich unkompliziert. So die Theorie.

Doch ich bereue diese meine Entscheidung und damit Investition in eine Langzeitfahrkarte zutiefst! Dass Anschlussbusse einander abwarten oder der ohnehin schon ausgedünnte (!) Fahrplan wirklich eingehalten wird, funktioniert nur in Ausnahmefällen. Darum verlängert sich die Fahrzeit auf durchschnittlich 45 Minuten (hin genauso wie zurück). Zum Vergleich: Fahrzeit mit dem Pkw/Motorroller 15 Minuten. Fahrrad 30 Minuten.

Ich denke, Sie wissen, was ich bis zum Beginn der für mich zweiradtauglichen Zeit machen werde? Richtig geraten! Wieder aufs Auto umsteigen.

Und obwohl ich das Klimaticket für eine gute Möglichkeit halte und die Karten der Monats- und Wochenkarten für Salzburg Stadt auch online zu kaufen (sehr kundenfreundlich!) und preislich attraktiv sind, schließe ich induktiv von der erlebten Leistung auf die allgemeine Performance. Effiziente Öffis funktionieren anders.

Zuletzt eine Bitte: bevor Sie Milliarden Euro an Steuergeld in den S-Link versenken, schlage ich vor, erst mal die Hausaufgaben des bestehenden Öffi-Verkehrs zu erledigen. Damit haben Sie genug zu tun. Man lernt ja auch in der Schule erst die Grundrechnungsarten und viel später erst die Diskussion von Funktionen.





Mag. Thomas Doppler, 5020 Salzburg