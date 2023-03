Umstieg auf E-Mobilität bei diesen Strompreisen?

Wie soll sich das Laden des E-Autos an der eigenen Ladestation, aber ohne eigener Photovoltaikanlage

bei diesen Strompreisen rechnen?

Es gibt einen extra Wärmepumpentarif und einen noch teureren Haushaltsstromtarif.

Vom BMK wird für das Jahr 2023 95 Millionen Euro für die Förderung der Elektromobilität zur Verfügung gestellt.

Aber was hilft das dem privaten E-Autofahrer wenn er für das Laden den teuren Haushaltsstromtarif bezahlen muss?

Warum wird der Ankauf gefördert, aber nicht der Betrieb der E-Mobilität?

Wäre es nicht an der Zeit sich auch Gedanken über einen eigenen Stromtarif für E-Mobilität zu machen?





Doris Sipmeier, 5412 St. Jakob am Thurn