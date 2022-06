Umstrittenes Gaisbergrennen

Jedes Jahr das gleiche Ärgernis. Immer noch, 2022. Beim Oldtimerrennen auf den Gaisberg, einem der beliebtesten Naherholungsgebiete von uns Salzburgern, verstinken die "Benzinbrüder" (meist Männer) unsere Luft, quälen uns mit ihrem unnötigen Lärm und verdrecken die Fahrbahn. Das Öl bahnt sich auf einer Bergstrecke bei Regen (so wie heuer) dann seinen Weg in die Botanik. Außerdem ist die Straße für eineinhalb Tage gesperrt und steht der Allgemeinheit nicht zur Verfügung. Zu allem Überfluss "trainieren" die alten Kracher schon tagelang vor dem Rennen und fahren unzählige Male von der Zistel zum Spitz. Eine Unverschämtheit und Rücksichtslosigkeit, die verboten gehört. Auch heuer hatte der Straßendienst beim Binden des Öls auf der Fahrbahn am Sonntag nach dem Rennen viel zu tun. Wer bezahlt das?

Diese Umweltschädigungsvehikel gehören auf den Salzburgring oder in eine Schottergrube, wo sie die Allgemeinheit nicht belästigen. Wo sind die Grünen? Wenn man sie braucht (mit Sitzblockaden zum Beispiel), sind sie nicht da. Diese unzeitgemäße Veranstaltung ist wieder einmal ein Beweis, wie einflussreich die Benzinschickeria ist und wie schwach die verantwortlichen Politiker sind. Es ist eine Schweinerei, wenn sich einige Wenige auf Kosten von uns allen ein Vergnügen (Umweltfrevel) leisten. Wie lange sollen wir diesem Wahnsinn noch zuschauen?







Prof. Mag. Armin Fitzka, 5020 Salzburg