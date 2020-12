Umstrukturierung wirkt wie Kosmetik

Die Pläne des Rektorats lassen sich so zusammenfassen: Kleine Fachbereiche sind schlecht, da sie wenige prüfungsaktive Studierende haben. Wenige prüfungsaktive Studierende sind schlecht, da sie wenige finanzielle Mittel für die Universität lukrieren. Deswegen sollen sie in größere Fachbereiche integriert werden. So hofft man, bei der Administration Geld einzusparen.

Wie aber soll das die Anzahl der prüfungsaktiven Studierenden erhöhen? Immerhin wer will schon in einem Frankenstein-Fachbereich wie Romanistik-Slawistik seine Heimat finden? Auch eine Germanistik-Linguistik wirkt nicht sinnvoll. Zumindest wenn man die Curricula beider Studien gelesen hat.

Die Probleme der Universität werden so nicht gelöst, nur bürokratisch verschachtelt. Mit anderen Worten, es wirkt wie ein kosmetischer Anstrich für ein baufälliges Haus.





Friedrich Niedermeier, Landesobmann Ring Freiheitlicher Studenten Salzburg und Student an der Uni Salzburg, 5020 Salzburg