Die Umwelt ist stark bedroht. Die Lichtverschmutzung der Häuser, die Abgase der Autos und das viele Plastik im Meer. Auch die Wälder werden massiv abgeholzt. Schon wegen der Duschgelverpackungen landet viel Plastik im Meer. Verhindern kann man das mit Bioseifen, die kein Mikroplastik ins Meer bringen. Auch Plastikstäcke kann man mit Stoffbeuteln verhindern. Biologisch und plastikfrei Einkaufen hilft sehr. Denn wenn Fische Plastik essen, können ganze Arten ausgerottet werden. Im Internet und in Büchern findet man viele Möglichkeiten plastikfrei zu leben. Und liebe Leser bitte fang heute an, so plastikfrei wie möglich zu leben.

Florentina Haick (8 Jahre alt),, Schülerin der 3b, VS Schallmoos