Umwelt von Verpackungsmüll befreien

"Dieses Pfand auf Plastikflaschen würde sowohl der Wirtschaft als auch den Konsumenten unnötigen Aufwand und Mehrkosten verursachen, sagt WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf." (SN v. 5.10.) Unlängst konnte man in den Medien auch davon hören, dass in Österreich auf Grund der hohen Rücklaufquote ein Pfandsystem nicht relevant sei - ja geht's noch! In Österreich fallen zur Zeit jährlich gut 330.000 Tonnen Verpackungsmüll an. Bei einer Sammelquote von 70% verbleiben somit die restlichen 30% in der Umwelt in einer Menge von ca. 100.000 Tonnen! Genauso sieht es demnach auch in unserer Umwelt aus - überall Verpackungsmüll! Fährt man mit dem Rad, oder geht zu Fuß entlang von Wegen, Straßen, Gewässern etc., dann sieht man erst das wahre Ausmaß. Solange es Mensch gibt, die unsere gemeinsame Umwelt vermüllen, ist es eben notwendig, kollektiv der gesamten Bevölkerung sowie der Wirtschaft die Unannehmlichkeit eines Pfandsystems aufzubürden.

Harald Eidinger, 4802 Ebensee am Traunsee