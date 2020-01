Umweltaktivistin bei der Historic Ice Trophy

Ich habe am 25. Jänner 2020 den Beitrag über die Historie Ice Trophy in Altenmarkt in den SN gelesen. Ich bewundere den Mut der jungen Aktivistin Annika Dafert. Selbstbewusst stellt sie ihr Protestschild zur Schau: Öffis statt Trophy!

Dazu möchte ich aber folgendes sagen: "Werte Frau Dafert, einerseits kann ich Ihren Unmut verstehen, andererseits habe auch ich eine kleine Schwäche für Oldtimer. Ich kann die Benzinbrüder und -schwestern verstehen. Ein bißchen Spaß muss (manchmal) sein."

Eine Tatsache hat mich jedoch zum Schreiben dieses Leserbriefs bewogen: Ich wette, Sie tragen keinen Oldtimer, sondern einen SUV bei sich - nämlich ein Smartphone (ökologischer Fussabdruck), und auch das Internet hat einen Auspuff. Diesen Umstand vergessen die jungen Umweltaktivisten nur allzu oft, dafür habe ich wenig Verständnis.





Daniela Pichler, 5324 Hintersee