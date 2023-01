Umweltanwaltschaft ist unverzichtbar

Warum das? Die Salzburger Landesumweltanwaltschaft, kurz LUA, ist eine weisungsfreie und unabhängige Körperschaft öffentlichen Rechts, welche die Interessen von Natur und Umwelt vertritt. Das ist die Rechtsgrundlage. Es ist daher ihre Aufgabe, auf Natur und Umwelt zu achten, sie zu schützen, sie ggf. zu verteidigen. Dass das in der Praxis mitunter in krassem Widerspruch zu den oft überschießenden Begehrlichkeiten der allgemeinen Wirtschaft und der Politik steht, ist klar. Es ist jedoch geradezu ihre Verpflichtung, nicht auf Schlagworte wie "höher, besser, mehr" hereinzufallen, sondern sachlich kompetent ihrer Aufgabe, die Natur zu vertreten, nachzukommen.

Wenn nun seitens einer politischen Partei und seitens der Industrie die Abschaffung der LUA gefordert wird, muss man sich fragen: "Wer kümmert sich dann um unsere ureigenste Lebensgrundlage?" Es ist ja nicht so, dass die LUA willkürlich handeln darf, ihre Grundlage basiert vielfach auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. "Alles, was gegen die Natur ist, hat auf die Dauer keinen Bestand", sagte Charles Darwin, einer der bedeutendsten Naturwissenschafter.

In einer Zeit, in der die Erde an allen Ecken und Enden brennt, die Klimakrise sicht- und spürbar ist, in der es wichtiger denn je erscheint, dass auf Mutter Natur geachtet wird, ist eine Abschaffung der LUA wohl das Verkehrteste. Diejenigen, die diese Organisation seinerzeit ins Leben gerufen haben, werden sich wohl etwas dabei gedacht haben. Sie haben die Notwendigkeit einer solchen Vertretung erkannt. Intakte Umwelt = Lebensqualität!



Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf