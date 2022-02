Umweltpolitik für unsere Kinder

Geht es nach den aktuellen Entscheidungen in der Verkehrspolitik, muss man unsere Spitzenpolitiker zu den ewig Gestrigen zählen. Das gilt für den Ausbau der Mönchsberggarage in Salzburg wie auch für den "Lobautunnel", den der Wiener Bürgermeister um jeden Preis bauen will.

Zwei über zehn Jahre alte Großprojekte, die gemäß der von der EU geforderten CO2-Reduzierung heute nicht mehr gebaut werden dürften. Ist doch der Straßenverkehr aktuell der größte CO2-Emittent und daher so nicht mehr zukunftsfähig.

Viele touristische Hochburgen wie Florenz, Verona, Perugia, Cordoba usw. haben das Auto längst aus ihren Innenstädten verdrängt, geparkt wird am Stadtrand. Die können das! Warum geht das bei uns nicht? Weil bei uns eine Steinzeit-Verkehrspolitik von ewig gestrigen Politikern gemacht wird. Wo bleibt da die Entscheidung für eine CO2-freie Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder?

Die positive Ausnahme ist unsere Umweltministerin Frau Gewessler, die den Bau des "Lobautunnels" gestoppt sowie für Pendler und Vielfahrer eine günstige Öffi-Jahreskarte eingeführt hat.



Ingo Hemm, 5400 Hallein