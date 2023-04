Umweltprojekte stärker auf Nachhaltigkeit prüfen

Was macht der Staat mit uns und unserer Umwelt? Es ist nicht jede Technologie für jede Landschaft möglich. Grüne Partei, es ist recht und schön, dass Ihr auf unsere Umwelt aufpasst, aber bitte nicht das eine vehement verhindern und das andere mit vehementer Konsequenz durchdrücken.

Nur weil hier noch zu wenig Windräder stehen, will man sie mit enormem Aufwand und Kosten (gehen eh zu Lasten der Konsumenten) in Landschaften drücken, obwohl die Ausbeute minimal ist. Wahrscheinlich stehen die Dinger dann meist abgeschaltet in der Landschaft rum - Hauptsache man hat ein Windrad.

Unsere Nachkommen werden sich bedanken.

Wurde Nachhaltigkeit geprüft? Sollten nicht zuerst alle Möglichkeiten der Stromgewinnung dort passieren, wo der Strom am meisten benötigt wird? In den Wohn- und Arbeitszentren? Dort gibt genug Dächer und Fassaden, mit direkten Verbrauchern im Gebäude.

Apropos, warum schreit niemand, wenn Glaspaläste erbaut werden, deren Heizung und Kühlung enorme Energie verbraucht? Wo sind da die Umweltschützer?

E-Auto gut und schön, wird hier nicht das Pferd von hinten aufgezäumt?

Es kommt mir vor, als würde ich erst den Gaul kaufen und dann schauen, wo bringe ich das Futter her, und ich stelle fest, es ist nicht so einfach. Das Futter gibt es nicht überall und günstig ist auch nicht, weil das Futter börsenorientiert gekauft werden muss und wider jeder Behauptung gar nicht so viel im Lande hergestellt wird, wie uns immer weisgemacht wird.

Bräuchte man nicht zuerst einen "Masterplan": Wie schaffe ich genügend Infrastruktur für eine neue Technologie? Nur dann wird sie auch angenommen.

Warum nicht vielschichtiger Denken: Stromerzeugen sollte umwelt- und landschaftsfreundlich sein. Mit dem Stromüberschuss könnte man Alternativtreibstoffe erzeugen, der öffentliche Verkaufe müsste ausgebaut werden - ja, mehrgleisiges Denken wär angesagt.



Brigitte Kaiser, 5440 Golling