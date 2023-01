Umweltprotest - aber wie?

Das Thema Umwelt und Erhaltung der Lebensfähigkeit unseres Planeten ist absolut wichtig - darüber besteht wohl bei der überwiegenden Mehrheit der Menschen Einigkeit. Ein darauf orientiertes Leben kann letzten Endes nur bei jedem Einzelnen beginnen. Aber leben wirklich alle, die die Bedeutung einer lebenswerten Umwelt unterstreichen, auch selbst umweltbewusst? Oder beherrscht das Florianiprinzip unser Denken?

Letzteres ist wohl die Realität und daher ist es notwendig, immer wieder darauf hinzuweisen und die Öffentlichkeit aufzurütteln. So weit, so gut, aber sind alle Methoden des Protestes legitim?

Angemeldete und bewilligte Demonstrationen sind in unserer Demokratie möglich und grundsätzlich auch in Ordnung. Aber dort, wo Behinderung der Allgemeinheit oder gar kriminelles Handeln (Sachbeschädigung bei parkenden SUVs) durch "wildes Demonstrieren" praktiziert wird, ist es entschieden abzulehnen. Straßenblockaden durch Ankleben an der Fahrbahn bewirken nur Staus und erhöhten CO2-Ausstoß und schaffen vor allem Aggression bei den dadurch Behinderten, wodurch sie nicht der Sache dienen. Und "100 auf der Autobahn" ist sicher diskutierenswert, aber derartige Spruchbänder getragen von an der Fahrbahn klebenden Protestierer/-innen sind sinnlos. Eine demokratische Variante bietet sich aber an: ein Volksbegehren für Tempo 100 auf Autobahnen. Wenn das eine entsprechende Unterschriftsanzahl erzielt, wird man sich der Diskussion im Parlament nicht entziehen können, wenn nicht, ist es eben kein mehrheitsfähiges Thema, womit wir wieder beim Florianiprinzip gelandet wären.

Und die Moral von der Geschichte? Staaten wie Österreich können zum Weltklima wohl nur sehr peripher beitragen und das weltweite Florianiprinzip können wir leider auch nicht abschaffen. Aber Krawall, Radau und kriminelle Sachbeschädigungen sind nicht der richtige Weg! Und den Medien ins Stammbuch geschrieben: Stellt euch vor, es kleben Leute an der Fahrbahn und kein Journalist geht hin!



Günter Braun, 1020 Wien