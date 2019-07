Umweltskandal Gaisbergrennen

Jedes Jahr findet dieser unglaubliche Umweltskandal des Gaisbergrennens mit Oldtimern statt. Diesmal war bereits Donnerstag um 9.00 Uhr morgens, also lange vor Beginn dieses eigentlichen Skandalbewerbs am Freitag, die komplette Gaisbergstraße mit Öl- und Fettflecken durch Testfahrten mit Oldtimern verschmutzt. Die Feuerwehr wurde verständigt.

Gerade auf einer Bergstraße kann auch - speziell bei nasser Fahrbahn - das angrenzende Erdreich in Mitleidenschaft gezogen werden, zusätzlich zu einer unerträglichen Lärm- und Geruchsbelästigung. Alte, undichte Autos gehören beispielsweise auf den Salzburgring, wo eine Öl- und Fettverschmutzung durch bauliche Maßnahmen verhindert und die Lärmbelastung in Grenzen gehalten wird. Die Luftverschmutzung ist allerdings auch dort gegeben.

Dass ein derartiger Umweltskandal heutzutage, im 21. Jahrhundert, überhaupt genehmigt wird, ist völlig unverständlich. Die Auto- und Benzinlobby muss schon sehr mächtig sein. Die Leidtragenden sind wir und die Natur, von der wir ein Teil sind. Wie lange soll dieser Wahnsinn noch stattfinden?







Mag. Armin Fitzka, 5020 Salzburg