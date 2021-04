Umweltstandards berücksichtigen

Mit großem Interesse habe ich den Artikel "Verbiegen für Tesla" (SN, 10. 4. 21) gelesen. Meiner Meinung nach ist es sehr unpassend, eine Fabrik für Elektroautos in ein Wasserschutzgebiet zu bauen, da E-Autos ja die Umwelt doch schonen sollen! Außerdem erschließt es sich mir nicht, warum für Elon Musk, auch wenn er eine Tesla Fabrik nach Deutschland holt, keine Auflagen gelten sollen, denn ich glaube nicht, dass VW mit seiner ID-Baureihe auch so viele Ausnahmen bekommen hat. Einerseits befürworte ich, dass die Produktion von Tesla in Europa ermöglicht wird, um die langen Transportwege aus den USA oder Asien zu vermeiden. Andererseits dürfen dabei aber nicht die europäischen Umweltstandards und Arbeitsrechte umgangen werden, auch nicht für einen der reichsten Männer der Erde.

Maximilian Gruber, 13 Jahre, Privatgymnasium der Ursulinen, Salzburg