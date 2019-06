Umweltverschmutzung beginnt im Kopf

Dieses Zitat von Alfred Selacher ist mir eingefallen, als ich kürzlich an einem Regierungsgebäude in einer benachbarten Bundeshauptstadt vorbeigegangen bin. Der Name der Stadt spielt keine Rolle - es könnte jede sein, die Szenerie ist mir schon öfter begegnet.

Vor dem Tor eine Auffahrt schwerer, schwarzer Limousinen - wie sie halt unsere Herren Politiker gerne benutzen. Es hat 33 Grad an diesem Tag. Die Motoren laufen, die im Wagen wartenden Fahrer klimatisieren das Fahrzeug. Ich vermute, die Politiker kommen gleich.

Am Rückweg, nach etwa einer halben Stunde, stehen die Fahrzeuge noch immer dort - mit laufendem Motor. Gleich nebenan in der Eingangshalle des Regierungsgebäudes ist jede Menge Schatten und ein frischer Luftzug.

Dass die Fahrzeuge in der Fußgängerzone stehen, wo jeder Private sofort mit Strafzettel zugepflastert wird, erwähne ich nur nebenbei. Als gelernter Österreicher kennt man das. Ach ja - das richtet sich nicht spezifisch gegen österreichische Politiker - ich kenne dieses Gehabe leider aus vielen Ländern. Was dem Bürger vom Podium gepredigt wird, ist an der Türschwelle bereits vergessen.



Erwin Loderbauer, 5162 Obertrum