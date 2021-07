Umzäunung vieler Almen ist unmöglich

Die Artikel über den Wolf in den Almgebieten nehmen kein Ende. Neuerlich riss ein Wolf in einem Almgebiet in Rauris innerhalb kurzer Zeit viele Schafe. Man liest oder hört in den Medien im Bundesland über sehr zaghafte Beschlüsse, da man Angst vor dem WWF hat. Gleichzeitig fand zum Wochenende in Innsbruck eine Demonstration mit über 2000 Schafbauern statt, um dringende Abschussgenehmigungen voranzutreiben.

Man fragt sich, weshalb WWF und der Naturschutzbund sich so querlegen. Laut WWF sollen die Schafherden durch Zäune geschützt werden. Der Zeitungsartikel mit dem Bild des Almgebiets soll den WWF und den Naturschutzbund zum Denken anregen, dass etwa eine Umzäunung dieser weitläufigen Alm nicht möglich ist. Die Weideplätze der Schafe befinden sich in weiten, unübersichtlichen, unwegsamen Karen im Hochgebirge.

Die Demonstration in Innsbruck hat durchaus Berechtigung. In den Tiroler Tälern, wie im Ötztal, befinden sich die Weideplätze für Tausende Schafe in weit zusammenhängenden Almweiden. Sogar Südtiroler Bauern haben dort Weiderechte. Man darf nicht daran denken, wenn dort Wolfsrudel über Schafe und Lämmer herfallen.



Josef Lechner, 5500 Bischofshofen