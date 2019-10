Was ist in Herrn Schaden gefahren, er geht auf die Schranne, um sich Zuspruch zu holen? Er scheint immer noch nicht einsichtig zu sein. Das Oberste Gericht hat festgestellt, dass es Untreue ist, und das hat nichts damit zu tun, ob sich jemand bereichert hat oder ob derjenige jahrelang Bürgermeister einer Stadt war. Die Swaps sind ohne Gemeinderatsbeschluss in das Portefeuille des Landes gewandert. Das Land Salzburg ist geschädigt worden und die Bevölkerung hat den Schaden zu tragen. Auch wenn einige das nicht verstehen wollen, die unabhängige Justiz funktioniert und man kann ihr vertrauen.

Wie der öffentliche Rundfunk an diesem unwürdigen Schauspiel mitwirkt, ist bedenklich, auch dort muss man das Urteil endlich respektieren und akzeptieren.



Dieter Wagner, 5026 Salzburg