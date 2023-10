Unabhängigkeit von anderen Ländern und Kontinenten

Ja, ja in den 1970ern war es Mode und der Trend, alles, was geht, outzusourcen. Viele haben gesagt, ohne dem geht's nicht, wir sind sonst nicht konkurrenzfähig. Und somit wurde viel Know How ins Ausland, also in Billiglohnländer verfrachtet.

Und was ist jetzt? Wir haben uns von den Billiglohnländern abhängig gemacht und diese beuten jetzt viele andere Länder und auch die Meere sukzessive aus. Der Rest der Welt schaut ihnen dabei jetzt betroffen zu, dabei ist das alles selbst gemacht.

Deshalb wehrt euch und ändert das Outsourcing zum Insourcing, hier vor allem bei den überlebensnotwendigen Dingen. Fangt damit an. Davor gewarnt, wurde schon mit Beginn des Outsourcings.







Georg Pachta, 2344 Maria Enzersdorf