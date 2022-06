Unabhängigkeit von russischer Energie erlangen

Wenn ich lese, dass ein Herr Putin einen wesentlichen Teil seiner Auslagen für den Krieg in der Ukraine mit dem Geld bezahlt, welches er für die Gaslieferungen bekommt, die er in die EU liefert, so kann man wohl nur von einer geradezu irrwitzigen Situation sprechen. In meinen Augen war es sowieso ein schwerer Fehler, diese Gaspipeline von Russland quer durch die Lande bis nach Deutschland zu bauen, weil man sich von Anfang an darüber im Klaren sein musste, dass man damit immer erpressbar sein würde. Noch dazu wo am anderen Ende eben ein "Mensch" wie ein Herr Putin sitzt. Unter dem Strich kann das letztlich für Europa nur heißen, dass wir alles tun müssen, um in punkto Energie möglichst bald eine völlige

Unabhängigkeit zu erlangen und da sollten wir uns vor allem auf die Solarenergie konzentrieren. Global gesehen kann es sich auf Dauer sowieso nur negativ auswirken, wenn wir weltweit ständig alle Kohlenwasserstoffe wie z. B. Gas, Erdöl und Kohle etc., die sich im Laufe der Erdgeschichte im Erdinneren abgelagert haben, verbrennen und damit unsere Lebensbedingungen auf diesem Globus laufend verschlechtern und ihn damit letztendlich früher oder später unbewohnbar machen werden.



Arch. Dipl. Ing. Gert Cziharz, 5020 Salzburg