Unangebrachte Schuldzuweisung

Frau Zauner, wie Sie mir doch aus der Seele schreiben mit Ihrem erstklassigen Leitartikel "Lockdown über Nacht, aber Klimaschutz geht nicht?" (SN v. 20. 7.). Beim Thema Klimaschutz dürfte es sich so verhalten wie mit dem Spruch "Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass". Ministerin Köstinger, das fällt mir schon lange auf, tut sich diesbezüglich besonders hervor und dies bei wirklich wichtigen Themen wie Glyphosatverbot, beim Artenschutz und nun muss wieder eine anerkannte Naturschutzorganisation die Wange hinhalten. Sieht man die Unwetterbilder von Hallein, so liegt es auf der Hand, dass das enge Bett des Kothbachs keinen Platz für diese Wassermengen lässt und überdies bei Brücken geradezu eine Verklausung fördert. Der Thema Verbauung in roten Zonen möchte ich hier nicht auch noch breittreten. Im Übrigen hat der Naturschutzbund nur seine gesetzlichen Möglichkeiten ausgeschöpft.

Frau Köstinger wäre gut beraten etwas sensibler auf solche Elementarereignisse zu reagieren und unangebrachte Schuldzuweisungen zu unterlassen.

Dr. Gerhard Moser, 5020 Salzburg