Unbefristete Mietverträge würden Wohnungsangebot verknappen

Sehr viel Geld von den Zwangsmitgliedern gibt unser Arbeiterkammerpräsident Eder für Annoncen aus, um seine Botschaften unter das Volk zu bringen.

Eine dieser Botschaften lautet: nur noch unbefristete Mietverträge. Er behauptet, dadurch würden Mieten billiger. Dem ist natürlich nicht so, denn bei befristeten Mietverträgen muss von vornherein ein Befristungsabschlag von 25% gewährt werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr Eder das nicht weiß. Würden Befristungsmöglichkeiten abgeschafft, würden viele (so wie ich) nicht mehr vermieten, das Angebot an Wohnungen würde sich verknappen und die Mieten noch einmal kräftig steigen.

Ich habe mir in den 1970er Jahren als Fernfahrer mit einer 100-Stunden-Woche ein Haus verdient, es zusammen mit meiner Familie mit viel Eigenleistung und vielen Entbehrungen in der Freizeit gebaut und dann 25 Jahre lang abbezahlt.

Ich habe seit mittlerweile 42 Jahren eine Wohnung vermietet, mit den ersten Mietern wurde der Mietvertrag elf Mal zu gleichen Bedingungen verlängert. Meine derzeitigen Mieter bezahlen ca. 7,50 Euro pro Quadratmeter inklusive Betriebskosten und warm. Das ist wesentlich weniger, als die Mieter in unseren neu errichteten Wohnbrücken oder auch im Betreubaren Wohnen bezahlen.

Für uns ist diese Wohnung unsere Art der Eigenvorsorge für die Pension und nun müssen wir uns vom Arbeiterkammerpräsidenten sagen lassen, wir beuten arme Leute aus.

Übrigens, ich war viereinhalb Jahrzehnte Zwangsmitglied dieser Arbeiterkammer und habe mit meinem Beitrag jahrzehntelang die maßlos überhöhten Bezüge der jeweiligen Präsidenten bezahlt.



Hans Haberl, 5151 Nußdorf, Kleinberg