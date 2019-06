Unbegreiflich: Armut und Glücksspiel

Wir hören immer wieder von der AK, der Caritas oder Diakonie, dass 1,25 Millionen Österreicher Armutsgefährdet sind. Und dann kann man lesen, dass der Umsatz der Glücksspiel- und Wett-Industrie in Österreich 2018 um 5,2 % auf 1,913 Milliarden Euro gewachsen ist! Das Online Geschäft ist um 19% auf 372 Milliarden Euro gestiegen.

Nun lebten am 1. Jänner in Österreich 5.368.000 Bürger zwischen 15-60 Jahre und 2.312.000 über 60 Jahren. Wenn nun jeder von diesen gespielt hätte, wären das 250,00 Euro pro Person. Wenn nur die 3.913500 Erwerbstätigen ihr Glück versuchten, hätte jeder 490,00 Euro ausgeben müssen und wenn man dies auf die Haushalte herunterbricht, hätte jede Familie 790,00 Euro ausgegeben. Da ich aber überzeugt bin, dass sehr viele so vernünftig sind und nicht ihr Geld beim Fenster hinauswerfen, müssen andere viel mehr Geld für Wetten und Glückspiel ausgeben. Und haben dann zu wenig Geld zum Leben.

Unbegreiflich bleibt mir warum diese Armut bejammert wird und dieselben Organisationen nichts gegen diese evidente Ursache unternehmen!





Mag. Reinhard Fischill, 1150 Wien