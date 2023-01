Unbezahlte Familienarbeit

"Wichtig ist es aber, den Blick nicht nur auf die Erwerbsarbeit zu legen, sondern auf alle gesellschaftlich geleisteten Arbeiten. Personen - noch immer hauptsächlich Frauen -, die Kinder großziehen, die den Haushalt führen, die privat Angehörige betreuen und pflegen, diese leisten unbezahlte und unsichtbare, aber gesellschaftlich notwendige Arbeit." So die wohltuende Feststellung des Soziologen der Salzburger Arbeiterkammer, Bernd Wimmer, im Interview in den SN am 7. Jänner.

Die politische Wirklichkeit sieht leider anders aus. Damit sich nämlich Eltern die Betreuung ihrer unter dreijährigen Kleinkinder in Krabbelgruppen etc. leisten können, werden diese mit fast 1000 Euro pro Kind und Monat aus Steuermitteln von Land und den Gemeinden unterstützt. Für Eltern, die ihre Kleinkinder in den Familien Zuhause betreuen, gibt es hingegen keinerlei vergleichbare finanzielle Unterstützung von der öffentlichen Hand.

Wann melden sich endlich jene knapp 80% der Eltern, die ihre Kleinsten trotz dieser Ungerechtigkeit noch immer familienintern zuhause betreuen, zu Wort und fordern die höchstnotwendige finanzielle Wertschätzung dieser unbezahlten Familienarbeit endlich ein? Vielleicht am nächsten Wahltag?







Susi Bayer, 5165 Berndorf