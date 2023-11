"Und draußen tobt der Advent" - so wurde vor längerer Zeit das gesellschaftliche Treiben an den Marktständen und Christkindlmärkten bei der Feier einer Adventkranzweihe ausgedrückt. Mittlerweile müssten wir sagen "Und draußen tobt die Weihnachtszeit" - beginnend Anfang November. Alles ist hell erleuchtet; mehr geht fast nicht mehr. Die letzten Jahre haben uns ja so manche Hoffnungslichter ausgeblasen. Darum ja nur keine Dunkelheit mehr aufkommen lassen. Wir müssen den Menschen jetzt ein Leben in Fülle und nahezu grenzenloser Freiheit bieten. Jetzt ist die Zeit, wo die Wirtschaft auf vollen Touren fahren muss, um sich wieder aus der Stagnation der letzten Jahre zu erholen. Jetzt müssen die Kassen klingeln. Alles muss aufgeboten werden, um zu zeigen, was glücklich und zufrieden macht. Arbeitsplätze müssen gesichert werden - richtig und wichtig. Erfreulich und lobenswert ist, dass im Rahmen der vielen Advent- und Christkindlmärkte aber auch immer wieder Veranstaltungen geboten werden, die den Sinn dieser Zeit erfassen. Ein besonderer Dank allen, die mit ihrem Einsatz dabei auch soziale Aktionen setzen.

Wie schaut jedoch die andere Seite dieser Jahreszeit aus? "Alle Menschen warten - alle Menschen hoffen" so der Text eines Adventliedes. Können wir überhaupt noch warten? Müssen wir nicht immer alles sofort haben? Können wir die Bedeutung des Lichtes - beginnend von der ersten Adventkerze bis zum strahlenden Licht des Christbaumes - noch erfassen? "Das ist die stillste Zeit im Jahr" ist offensichtlich zu einer sinnlosen Floskel geworden - oder doch nicht? Nutzen wir diese Adventzeit in uns zu kehren; für Stille, Ruhe, das Beisammensein in der Familie? Oder blenden wir diese Chance, wieder mehr Mensch zu werden, einfach aus? Können wir uns am Heiligen Abend noch über das tiefe Geheimnis der Weihnacht freuen oder sind wir schon von den Angeboten der Vorweihnachtszeit ausgelaugt?

Kann uns das Geschehnis der Geburt von Bethlehem in einem ärmlichen Stall angesichts der derzeitigen unruhigen krisengeschüttelten Zeit nicht wieder etwas auf den Boden der Realität zurückholen? Wir wünschen es allen Menschen, die guten Willens sind.



Hans und Elisabeth Hofbauer, 5163 Mattsee