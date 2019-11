Und das soll der Neuanfang der SPÖ sein?

Genau diese Ansicht die Inge Baldinger im SN-Leitartikel "Und das soll ein Neuanfang der SPÖ sein?" (27. 11.) zum Ausdruck bringt, wünscht man sich für die SPÖ als Einsicht. Alle Parteigranden wissen, dass sich da etwas gründlich ändern muss, aber keiner, getraut sich unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Da erscheint es doch als Erleichterung, das personelle Problem "herausgearbeitet" zu haben: Kern ist an allem Schuld. Und da dieser schon weg ist, scheint man auch der Lösung schon sehr nahe.

Ebenso schwer tut man sich bei der Änderung der Programmatik. Millionären mit dem Steuerknüppel zu drohen um das Geld dann gießkannenmäßig nach "unten" zu verteilen begeistert auch nicht mehr so viele Wähler. Und wenn, wählt man in steirischen Landen KPÖ. Ebenso wurde in der SPÖ verabsäumt für die Migrationsproblematik ein für die Mehrheit einsichtiges, tragbares Modell zu finden.

Also: Umdenken und dies glaubhaft kommunizieren, oder standhaft - man kann auch stur sagen - auf seinen einstigen Prinzipien bestehen. Aber bitte dann nicht jammern, wenn man sich als Kleinpartei wiederfindet.

Reinhard Kaske, 1130 Wien