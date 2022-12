Und der politische Weitblick?

Noch nie habe ich eine außenpolitische Entscheidung Österreichs als persönlich so schmerzhaft empfunden wie die, ohne jeden sachlichen Grund ein Veto gegen die Erweiterung des Schengenraums um Rumänien und Bulgarien einzulegen. Offenbar hatte hier kurzsichtiges innenpolitisches Kalkül Vorrang vor einer der Konstanten der österreichischen Außenpolitik, die besonders nach der politischen Wende im Osten bisher von allen österreichischen Bundesregierungen konsequent beachtet wurde: nämlich besondere Beziehungen zum südöstlichen Europa zu pflegen, weil es uns nicht nur räumlich, sondern auch historisch und kulturell nahe ist. Österreich hatte auch etwas davon: Seine Außenpolitik gewann dadurch auf europäischer Ebene ihre eigene Note und es genoss in dieser Region ein Ansehen, wie wir es uns in Österreich kaum vorstellen können. Dieses Ansehen ist jetzt aufs Spiel gesetzt, und das Vertrauen in Österreich als verlässlichen Partner ist erschüttert. Ich war mein ganzes Berufsleben lang unter diesen beiden Ländern besonders Rumänien eng verbunden, bin Ehrenmitglied der Rumänischen Geographischen Gesellschaft und Ehrenprofessor der Babe-Bolyai-Universität Klausenburg [Cluj-Napoca]. Wie soll ich meinen dortigen Freunden das Veto erklären?

Prof. Dr. Peter Jordan, 9620 Hermagor