Und heute wären sie genauso . . .

Wie wahr doch diese Erkenntnis ist, wird uns durch den Krieg in der Ukraine vorgezeigt bzw. bestätigt. Der Mensch - niemand ist davon ausgenommen - in seinen abtrünnigen Gedanken findet sich in der Tatausübung zu seinem vermeintlichen Recht wieder. Aktuell liefern uns die Schreckensszenen der Gräueltaten im Ukraine-Krieg den Beweis dazu.

Aber bleiben wir im Lande. Der Slogan von der "Insel der Seligen" muss angesichts der stark gestiegenen Kriminalität und der Angriffe auf Leib und Leben erheblich relativiert werden. Die traurige Erkenntnis für den Zeitraum der letzten 80 Jahre: Und heute sind sie genauso . . .

Heinz Pruner, 5020 Salzburg