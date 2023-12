Und ewig grüßt die Pisa-Studie

Da präsentiert also der derzeitige Bildungsminister - wie vor ihm all die anderen - die Pisa-Studie, die nach dem Pisa-Schock vor circa zehn Jahren die nunmehrigen durchschnittlichen Werte zeigt, und gibt heuer den Ratschlag, die Eltern mehr in die Pflicht zu nehmen, nachdem eben die Daten zeigen, dass in Österreich im Großen und Ganzen die Bildung vererbt wird.

Man stelle sich einen Innenminister vor, der bei der Präsentation der jährlichen Sicherheitsstatistik den Ratschlag in der Pressekonferenz erteilt, die Einwohner Österreichs sollen bestehende Missstände selbst beseitigen und nicht das Innenressort mit Mitarbeiterstab (Exekutive).

Die datenbasierte Wissenschaft (zum Beispiel Hattie-Studie) zeigt ganz klar Lösungen auf, um Bildung bestmöglich zu gewährleisten. Es ist einerseits die Gesamtschule mit der einhergehenden Trennung der Schüler erst ab 14 Jahren und nicht schon ab zehn und die Teamteaching-Ressourcen auch schon in der Volksschule einzusetzen, denn die ersten Jahre sind entscheidend.

Eltern müssten weiters absolut entlastet werden, was auch die Einführung einer Ganztagsschule bedeuten würde.

Aber in Österreich kommt zu der politischen Lähmung durch ÖVP und SPÖ (Entscheidungsträger im Ministerium seit 1945) auch noch ein starkes spezifisches Phänomen hinzu - das Prestigedenken vieler Eltern. "Mein Kind muss mit zehn Jahren ins Gymnasium oder noch besser in ein Privatgymnasium!"

In dieser Hinsicht müsste man also bei der Einführung der Gesamtschule doch auch die Eltern in die Pflicht nehmen.





Christian Stadler, 5622 Goldegg