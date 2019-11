Bezüglich des Artikels "Die Alten stehen uns im Weg" v. 21. Nov. 2019 im Wirtschaftsteil:

Ich finde es eine Zumutung von den SN, dass den 'ungeistigen' Ergüssen eines so aufgeblasenen, arroganten Schnösels so viel Platz eingeräumt wird! Meint ein (alter) Steuerzahler, dessen Steuern dazu beigetragen haben, dass dieser junge "Vorzeige"-Unternehmer in diesem Bildungssystem überhaupt Lesen und Schreiben lernen durfte!

Günter Leuthner, 5023 Salzburg