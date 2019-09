Und wo bleibt der Sport?

Eine neue EU-Kommission ist bestellt, die wichtigen Aufgaben sind verteilt, der Vertreter Österreichs rückt auf, alles in Butter! Es gibt Kommissäre für Budget, Verteidigung, Bildung, Klimaschutz ... Eine bunte Vielfalt an Aufgaben und Bereichen, die nahezu alles abdeckt, was man sich denken kann.

Doch ein Bereich fehlt! Der Sport! Jetzt könnte man meinen, ist doch egal, der Sport braucht nun sicherlich keine Vertretung! Sollen vielleicht berühmte ausgemusterte Fußballer in die EU-Kommission, oder ehemalige Tennisgrößen? Nein, darum geht es nicht, es geht um den Breitensport, um die Bewegung und damit ganz eindeutig um die Gesundheit der EU-Bürger. Wir geben Millionen für Medikamente aus, die durch etwas mehr an Sport überflüssig wären. Wir haben gerade in der EU immer mehr übergewichtige Bürger jeden Alters, die durch Operationen, Medikamente und Diäten mit viel, viel Arbeit, Geld und Mühe wieder auf ein erträgliches Maß an Kilogramm kommen. All dies kann der Sport verhindern, vielleicht nicht ganz, aber doch reduzieren.

Also liebe Frau Van der Leyen, vielleicht könnte man noch schnell ein Ressort aus dem Hut zaubern und dies einem Kommissar zuordnen. Und für die Zukunft sollte es ein eigenes Ressort mit einem eigenen Kommissar werden.

Ach ja und wer ist eigentlich derzeit als Bundesminister/in in Österreich für Sport zuständig? Es wird Zeit für einen oder eine Sportministerin und dies nicht als Anhängsel zum Verteidigungsministerium oder … aber dies ist ein eigenes Kapitel.





Dr. Klaus Höllbacher, 8052 Graz