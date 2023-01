Unerklärliche Verhaltensweisen

Immer wieder kommt es vor, dass meist jugendliche oder junge Männer plötzlich Verhaltensweisen zeigen, meist aggressiver Art, die man eigentlich nicht verstehen kann, weil sie mit einem allgemein normalen Verhalten in Widerspruch stehen. Bei genauerem Hinsehen muss man da meistens feststellen, dass Drogen und Alkohol im Spiel waren. Drogen, Alkohol und viel Freizeit. Dazu vielfach auch ein Gruppenethos, das Extremverhalten begünstigt, sowohl in der Clique als auch als Einzelperson.

Und der Anteil der Betroffenen unter dieser Altersgruppe ist nicht gering, Schätzungen gehen von 10 Prozent bis zu einem Drittel.

Möglich ist das Ganze - wie gesagt - einerseits, weil viel Freizeit vorhanden ist - mit der man sonst nicht viel anzufangen weiß -, und andrerseits, weil der Zugang zu Alkohol und Drogen leicht ist, vor allem, wenn man sich in den entsprechenden Kreisen bewegt, und weil schließlich auch die finanziellen Mittel für den Erwerb vorhanden zu sein scheinen.

Wenn man sich so also Ursachen und Folgen solchen Verhaltensweisen näher ansieht, dann sind viele davon gar nicht so unerklärlich. Sie sind die Folge der permissiven Einstellung von Staat und Gesellschaft. Was man zulässt, dass es passiert, das wird man dann halt auch in Kauf nehmen müssen, auch wenn man es nicht gewollt hat. So sind nun einmal die Dinge!

Die ältere Generation hier steht solchen Entwicklungen oft verständnislos und fassungslos gegenüber, weil sie sich vieles, das anders ist als zu ihren Zeiten, nicht erklären kann. Ja, aber sie muss begreifen lernen: Die Zeiten und die Verhältnisse haben sich schon sehr gewandelt und man wird das Rad der Zeit nicht mehr zurückdrehen können. Und schließlich haben sie selbst vieles durch eigene Passivität erst möglich gemacht. Und wer weiß da auch, wie es noch weitergehen kann.



Dr. Peter F. Lang, Wien