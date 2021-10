Unersetzliche Demokratie

Seid wachsam! Mit großer Sorge verfolge ich die politische Entwicklung in Österreich. Wird es in unserem demokratischen Staat noch einmal möglich sein, dass eine Regierung eine volle Legislaturperiode durcharbeiten kann? Wer wird uns in Zukunft regieren? Wird uns noch jemand recht sein, der diese verantwortungsvolle Aufgabe eines Politikers übernimmt oder hält sich jeder von uns selbst als der beste Politiker? Sind wir wachsam. Schützen wir den unersetzlichen Wert der Demokratie in Österreich, den vor sieben Jahrzehnten die damaligen Politiker mit großer Mühe für unsere Heimat ausverhandelt haben.



Hans Hofbauer, 5163 Mattsee