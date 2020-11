Unerträgliche Sentimentalität

"Ganz Österreich testet sich frei" - Wohlwollend gedeutet sind der Titel und der zugehörige Leitartikel von Manfred Perterer (SN v. 21.11.) ein verständlicher Appell zu Corona-Massentests. Die Überschrift mag auch als frohe Botschaft zu verstehen sein. Sie ist jedoch zugleich widersprüchlich und falsch. Auch wenn durch Massentests ein "Teufelskreis" von Aufsperren - Zusperren verhindert werden sollte, müssen die positiv Getesteten zwangsweise in Quarantäne, sie werden also vorübergehend ihrer Freiheit beraubt! Laut SN-Lokalteil vom 21.11. befürchten die Behörden eine "Flut an Fällen". "Zehntausende positive Tests könnten durch Massentests anfallen. Die Ausstellung der Bescheide stellt die Behörden aber schon jetzt vor Probleme." Soweit die Behörden es schaffen, gäbe es entsprechend viele Quarantäne-Bescheide innerhalb weniger Tage. Der sehr geschätzte Karikaturist Wizany hat sich leider der einseitigen Sicht angeschlossen, indem er nur einen nach dem Test Jubelnden dargestellt hat.

Der Text des Leitartikels selbst enthält nur wenig Sachliches und Interessantes, zum Beispiel dass eine Woche geschlossenes Österreich fast zwei Milliarden Euro kostet. Der besondere Schutz älterer Menschen und von Menschen mit Vorerkrankungen wird jedoch ausführlich auf eine emotionale Weise gefordert, wie sie Anfeindungen gegen diese Menschen eher Nahrung geben könnte. Beispiele: Durch das anfängliche Wegsperren der älteren Menschen "wurde damals der schwerste Schutzmantel ausgebreitet, den eine Gesellschaft zu bieten hat." "Den Alten, die dieses Land, in dem wir heute gut leben, mühsam aufgebaut haben, hat man in den ersten Wochen von Corona sehr wehgetan".

"Diejenigen, die wir ganz besonders schützen wollten, lassen wir jetzt im Regen stehen." Zu Menschen mit Vorerkrankungen: "Sind sie Menschen zweiter Klasse?" Für mich ist das alles unerträglich sentimental. Ich bin selbst 85 Jahre alt, gesund und fit. Ich will nicht so gesehen werden. Den meisten Altersschwachen und Kranken wird das alles wahrscheinlich auch eher peinlich sein.

Michael Bäumer, 5020 Salzburg