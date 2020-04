Plötzlich hört man Vogerl im Brutmodus, alles zwitschert und tiriliert! Das haben wir seit 30 Jahren so stark noch nie gehört, da der Vogelgesang normalerweise von an- oder abfliegenden Flugzeugen unterdrückt wird. Wir liegen genau in der Anflugschneise. Wenigstens etwas Gutes, das von Corona bewirkt wird.







Jakob Graf von Moy, 5081 Anif